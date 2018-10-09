09.10.2018 11:20

Премьер Гройсман рассказал, на сколько выросла зарплата врачей

Врачи, которые активно подписывают декларации со своими пациентами, уже имеют существенный рост зарплаты — до 15 тыс. грн.



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Об этом на своей странице в сети Фейсбук написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В частности, как пример, названы два Центры первичной медико-санитарной помощи на Полтавщине и Житомирщине. Оба заведения подписали договоры (66-68%) с Национальной службой здоровья и перешли на финансирование по принципу «деньги следуют за пациентом». Здесь зарплата врачей выросла с 5-10 тыс. грн до 15 тыс. грн.