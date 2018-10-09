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09.10.2018  13:50   

На медицинскую страховку с харьковчан будут снимать по 5000 грн в год

Таким планируется следующий шаг медицинской реформы, которая активно внедряется в регионе.


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Главная цель проекта закона «О финансировании здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине» (№ 9163 ) - найти источники для финансирования системы здравоохранения. Ведь, как отмечают авторы документа, значительная часть граждан, прежде всего проживающих в сельской местности и малых городах, не имеют доступа к качественному и комплексного лечения.

Согласно 09.10 на странице Верховной Рады Закону, панацеей от указанных проблем должно стать медицинское страхование, что позволит в распоряжение системы здравоохранения дополнительные финансовые ресурсы. Из них и будет оплачиваться оказания медицинских услуг.

Размер страховых взносов ежегодно утверждать Кабинет Министров и принимать Верховная Рада. 

Но, ориентировочно, как подсчитали авторы, это должено составлять 350-400 грн. ежемесячно за каждого работающего или - дополнительные 6% к ЕСВ.

Учитывая, что харьковчане, по данным региональной налоговой, в месяц сдают в бюджет почти миллиард грн., то страховая компания, контролирующая медстраховку, по Харькову будет получать не много ни мало но в пределах 6о миллионов.

Конечно, согласно реформе, в Украине появятся новые чиновники, которые будут контролировать качество медицинских услуг и перечислять средства больницам. Т.е на 60 млн будет построена новая «прокладка» фильтрующая средства для больниц и пациентов. И тогда, через 3-5 лет, на Харьковщине произойдет стремительный рост качества бесплатной медицины.

Источник:   Верховна Рада Украины
 Тэги:  страховка, медицина, харьков, регион, есв, уплата, взнос, услуги
 
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