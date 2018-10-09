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09.10.2018  14:40   

В Харьковские аптеки централизовано завозят вакцины против гриппа

«В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тыс. доз вакцин против гриппа. Поэтому украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения», - про анонсировано на сайте МОЗ.


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В ведомстве также уточнили, что стоимость вакцины, которая не входит в календарь обязательных прививок, а соответственно, не финансируется из госбюджета, в аптеках будет составлять от 200 грн до 300 грн.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине, вероятно, циркулируют:

  • вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;
  • вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)
  • вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.

Именно от этих опасных штаммов вакцины помогут сформировать иммунитет .  

Важно сохранять холодовую цепь при транспортировке вакцины, чтобы она не потеряла своих защитных свойств. Поэтому специалисты МОЗ рекомендуют сделать прививку максимально быстро после того, как купилена вакцина. Лучший вариант - предварительно проконсультироваться со своим врачом - терапевтом, педиатром или семейным врачом. Так харьковчане смогут получить ответы на свои вопросы, рекомендации по транспортировке вакцины и договориться о времени вакцинации.

Вакцина, также, может быть приобретена на средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска - медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями. Минздрав Украины рекомендует местным властям и предприятиям обеспечить вакцинации граждан из группы риска. Ведь предотвращения гриппа в том числе позволит сэкономить средства: по разным оценкам, ущерб для каждого больного ОРВИ (в частности - грипп) - от 420 до 2800 грн в зависимости от тяжести заболевания, а для государства - 4200-7800 грн.

Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  вакцина, завод, харьков, аптека, мичиган, сингапур, колорадо, h1n1, h3n2
 
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