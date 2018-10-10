10.10.2018 16:49

Под Харьковом чуть не начали пить воду Мертвого моря

Вода из скважины, которой собирались снабжать людей, оказалась непригодной для пищи.



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Как сообщает SigmaTV, пробы воды из новой Орельской скважины соответствуют показателям соленого Мертвого моря.

Об этом заявила заместитель директора Департамента ЖКХ Харьковской облгосадминистрации Анна Быкова,

По словам чиновницы, глубина скважины составляет 90 метров.

Она должна была подавать питьевую воду в Орельку.



Проект обустройства скважины был разработан в 2009 году.

Возможно, предположила представительнца облгосадминистрации, скважина оказалась слишком глубокой, поэтому нужно поискать питьевую воду на ее верхних уровнях.



Быкова объяснила, что проект новой скважины можно будет начинать разрабатывать в январе 2019 г. Тогда понадобится еще несколько месяцев, чтобы утвердить новый проект. Он предварительно оценивается в 2 млн.грн. и будет называться "реконструкция скважины".