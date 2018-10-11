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11.10.2018  14:31   

Эксперты проверили на радиацию воду Северского Донца, из которого пьет Харьков

Радиационные показатели соответствуют гигиеническим нормам.


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По результатам мониторинговых исследований воды из реки Северский Донец, проведенных в 2018 году, удельная активность Цезия-137 в воде не превышала допустимый уровень 2 Бк/л, установленный для питьевого водоснабжения Государственным гигиеническим нормативом «Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и воде», сообщили в Харьковском лабораторном центре.
 
В центре отметили, что пододный мониторинг проводится ежемесячно, так как Северский Донец используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова,

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, радиация, холц, харьков
 
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