11.10.2018 14:31

Эксперты проверили на радиацию воду Северского Донца, из которого пьет Харьков

Радиационные показатели соответствуют гигиеническим нормам.



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По результатам мониторинговых исследований воды из реки Северский Донец, проведенных в 2018 году, удельная активность Цезия-137 в воде не превышала допустимый уровень 2 Бк/л, установленный для питьевого водоснабжения Государственным гигиеническим нормативом «Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и воде», сообщили в Харьковском лабораторном центре.



В центре отметили, что пододный мониторинг проводится ежемесячно, так как Северский Донец используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова,