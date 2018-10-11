11.10.2018 14:58

Корь в Харькове: медики обнародовали официальную статистику

За неделю с 3 по 10 октября корью в Харькове и области заболели четыре человека.



// Podrobnosti

Всего с начала года в Харьковской области зарегистрировано 478 случаев кори, из них 231 (48,3%) – у детей до 17 лет.



Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова – 187 человек, Харьковского района – 160, Волчанского – 27 Дергачевского – 20 Валковского – 18 Змиевского – 15 Лозовского – 11, Купянского – 9.



Уровень заболеваемости корью в целом по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 17,79 на 100 тысяч населения).



Не зарегистрированы случаи кори в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Двуречанском, Зачепиловском, Кегичевском, Нововодолажском и Чугуевском районах.



По социальным группам населения: неработающие – 24,3%, учащиеся общеобразовательных школ – 20,1%, неорганизованные дошкольники – 19,9%, рабочие промпредприятий, транспорта и другие – 9,4%, медицинские работники – 8,6%, дети , посещающих дошкольные учебные заведения – 4,6%, служащие – 3,1%, студенты высших учебных заведений – 3,1%, работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений – 2,1%, учащиеся техникумов и ПТУ – 1,9%, дети детских домов – 1,5%, учащиеся школ-интернатов – 1,0%, пенсионеры – 0,4%.



Диагноз кори подтвержден лабораторно в 281 случае (58,8%).



Удельный вес привитых лиц среди заболевших составляет 36,2% (173 человека), отсутствуют данные относительно прививок в 26,4% (126 человек).



Летальные случаи не зарегистрированы.



С начала 2018 года зарегистрировано 23 вспышки кори, из них шестой учреждениях здравоохранения, 4 – среди детей учебно-воспитательных заведений.