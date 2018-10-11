11.10.2018 15:15

По данным МОЗ 71% заболевших на прошлой неделе гриппом – дети до 17 лет

Заболеваемость гриппом и виды зарегистрированных штамов опубликовала в дежурной сводке информационного бюллетеня Центра гриппа и ОРВИ в Украине.



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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом по Харькову составляет 338,9 на 100 000 населения, что на 34,7% меньше эпидемического порога по Украине.

На отчетной неделе гриппом и ОРВИ по Украине заболело 143 052 человека, из них 71,2% дети до 17. В Украине наблюдается отсутствие географического распространения и низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ без превышения эпидемических порогов

С интерактивными картами интенсивности и географического распространения гриппа можно ознакомиться на веб-сайте Flu News Europe.

По данным за недели 21–39/2018, 9 (0,4%) из 2319 исследованных дозорных образцов дали положительный результат на вирусы гриппа. Были субтипированы 6 из 8 вирусов гриппа типа А. При этом 3 были определены как A(H1N1)pdm09, остальные 3 – как A(H3N2). Единственный вирус типа В не был отнесен к какой-либо линии.

По данным за недели 36–39/2018, ни один из 65 исследованных дозорных образцов не дал положительный результат на вирусы гриппа.

Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из недозорных источников, в разбивке по типу и подтипу вирусов, недели 21–39/2018