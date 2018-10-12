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12.10.2018  13:16   

Специалисты проверили радиационный фон Харькова

Эксперты оценили радиационную обстановку в Первой столице.


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По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 12.10.2018 уровне внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,16 мкЗв / ч, не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской  области (0,3 мкЗв / ч).

Тэги:  радиация, замеры, харьков
 
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