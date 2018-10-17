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17.10.2018  09:35   

Харьковский городской филиал лабцентра в отстающих среди «негласного» соревнования медиков

Государственным учреждением «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» подведены итоги деятельности филиалов за 9 месяцев 2018 года.


://labcenter.kh.ua
Фото: рейтинг Обллабцентра

Изюмский городской  филиал занял первое место в рейтинге по итогам 9-ти месяцев 2018

Второе место - Купянский гормежрайонный филиал, третье место разделили между собой - Лозовской и Волчанский межрайоные филиалы.

Последние места заняли: Дергачевский межрайонный филиал, Харьковский городской филиал и Краснокутский межрайонный филиал.

Общая рейтинговая оценка филиалов рассчитывалась по 7-ми направлениям по вопросам: эпидемиологии, дезинфектологии, паразитологии, бактериологии, особо опасных инфекций, лабораторных исследований факторов окружающей среды и организационных.

Источник:   Государственное учреждение «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»
 Тэги:  исследования, эпидемиологи, харьков, областной, лабораторный, городской филиал
 
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