Харьковский городской филиал лабцентра в отстающих среди «негласного» соревнования медиков

Государственным учреждением «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» подведены итоги деятельности филиалов за 9 месяцев 2018 года.
Изюмский городской филиал занял первое место в рейтинге по итогам 9-ти месяцев 2018
Второе место - Купянский гормежрайонный филиал, третье место разделили между собой - Лозовской и Волчанский межрайоные филиалы.
Последние места заняли: Дергачевский межрайонный филиал, Харьковский городской филиал и Краснокутский межрайонный филиал.
Общая рейтинговая оценка филиалов рассчитывалась по 7-ми направлениям по вопросам: эпидемиологии, дезинфектологии, паразитологии, бактериологии, особо опасных инфекций, лабораторных исследований факторов окружающей среды и организационных.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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