17.10.2018 11:45

Инсулина для больных сахарным диабетом в Харькове хватит до конца года

На сессии Харьковского городского совета дополнительно выделено 12,5 млн грн для приобретения препаратов инсулина и десмопресина дл больных сахарным и несахарным диабетом.



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Выделенная сумма на 100% закроет потребность больных сахарным и несахарным диабетом необходимым препаратом до конца этого года, сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Средства перераспределили из государственной медицинской субвенции, которая поступила в Харьков.

По ее словам, проблема с обеспечением препаратами возникла из-за того, что Министерство здравоохранения Украины не определило правила финансирования этой статьи расходов.

«Мы не единственный город в Украине, где возникают такие проблемы. Но мы единственный город, который требует решения этих проблем. И то, что мы делаем, мы делаем честно и согласно действующему законодательству. МОЗ должен определить правила финансирования. В Бюджетном кодексе сказано, что средства могут выделяться из государственного и местного бюджетов. Передавая нам планы на следующий бюджетный год, МОЗ должен четко установить и сообщить нам, что министерство закладывает 40% расходов, поэтому город должен выделить 60%, или наоборот. А в этом году никаких рекомендаций, которые помогли бы спланировать эту работу, не были даны. Мы вышли из положения и надеемся, что харьковчане нас простят за сложившуюся ситуацию, которая была сложной и для них, и для нас. Будем думать, как поступить в следующем году, чтобы люди не страдали», – сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, создан реестр больных сахарным диабетом, и потребность в инсулине четко рассчитана. В этом году она была на уровне более 64 млн грн.

«После того как они позволили себе такую провокацию, четыре специалиста сидели и проверяли в компьютерах пофамильно, поадресно нашу заявку. Мы не завысили ни на одну копейку», – сказала вице-мэр, комментируя заявление Минздрава о том, что Харьков подает завышенные цифры о потребности в инсулинах.

Также Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что будет выделен 1,7 млн грн на приобретение необходимого питания для больных фенилкетонурией, 1 млн грн – на приобретение препаратов для лечения макулодистрофии у людей с нарушением зрения и средства на заработную плату медицинским работникам.

Напомним, что на прошлой сессии на обеспечение больных сахарным и несахарным диабетом препаратами инсулина и десмопресина было выделено дополнительно 1,9 млн грн.