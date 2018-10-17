17.10.2018 11:56

Депутаты горсовета просят правительство навести порядок в системе здравоохранения

Харьковскую инициативу просят поддержать городские советы других городов Украины.



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Харьковский городской совет обратился к Президенту Украины, Премьер-министру и Председателю Верховной Рады с просьбой урегулировать ситуацию, сложившуюся в сфере государственного управления национальной системой здравоохранения.

Соответствующее обращение депутаты приняли сегодня, 17 октября, на сессии Харьковского городского совета.

Как сказано в обращении, реализация государственной политики в сфере здравоохранения сегодня происходит при отсутствии системного, научно обоснованного и перспективного подходов к развитию медицины. Также глубокие сомнения вызывает способность нынешней команды Министерства здравоохранения Украины успешно реализовать уже принятые законодательные акты, направленные на реформирование отрасли.



«Однако наибольшую обеспокоенность экспертной медицинской среды вызывает фактическое самоустранение нынешнего руководства МЗ Украины от реализации текущей политики в области здравоохранения, непосредственно связанной с обеспечением граждан Украины качественной и доступной медицинской помощью и жизненно необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.



Крайне угрожающей национальной безопасности является отсутствие надлежащих действий МОЗ Украины по обеспечению охвата детского населения профилактическими прививками. Критической угрозы получило распространение инфекций, заболеваемость по которым еще недавно была сведена до единичных случаев», - говорится в обращении горсовета.



Депутаты обратили внимание на крайней необходимости внесения в Верховную Раду Украины кандидатуры на должность Министра здравоохранения Украины, который бы успешно реализовал принятые парламентско-правительственные решения и инициативы Президента Украины, пользовался поддержкой профессиональной медицинской и научной среды и государственная политика которого была бы понятной для граждан Украины.



«Это обращение ко всем нашим уважаемым руководителям: Президенту, Премьер-министру и Председателю Верховной Рады с тем, чтобы в Кабинете министров, в Министерстве здравоохранения наконец появился не исполняющий обязанности, а настоящий министр здравоохранения, который мог бы давать четкие ответы и работать с регионами», - отметил в ходе сессии Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



Мэр также добавил, что городская власть будет обращаться к городским советам других городов Украины с просьбой поддержать харьковскую инициативу.