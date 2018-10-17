17.10.2018 17:05

Харьковчанин привез экзотический сувенир из экзотической командировки

15 октября зарегистрирован завозной случай малярии у гражданина Украины, который находился в служебной командировке в Экваториальной Гвинее.



// Facebook

Мужчина с жалобами на слабость, потливость, повышение температуры тела до 40С обратился в скорую и с подозрением на малярию был госпитализирован в областную инфекционную больницу, где в ходе клинического дообследования диагноз подтвержден.



В очаге по месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.



С начала года это уже 8-й случай малярии. Среди заболевших – 3 жители области, которые находились в странах Африканского континента.