Харьковчанин привез экзотический сувенир из экзотической командировки

15 октября зарегистрирован завозной случай малярии у гражданина Украины, который находился в служебной командировке в Экваториальной Гвинее.
Мужчина с жалобами на слабость, потливость, повышение температуры тела до 40С обратился в скорую и с подозрением на малярию был госпитализирован в областную инфекционную больницу, где в ходе клинического дообследования диагноз подтвержден.
В очаге по месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.
С начала года это уже 8-й случай малярии. Среди заболевших – 3 жители области, которые находились в странах Африканского континента.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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