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17.10.2018  17:05   

Харьковчанин привез экзотический сувенир из экзотической командировки

15 октября зарегистрирован завозной случай малярии у гражданина Украины, который находился в служебной командировке в Экваториальной Гвинее.


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Мужчина с жалобами на слабость, потливость, повышение температуры тела до 40С обратился в скорую и с подозрением на малярию был госпитализирован в областную инфекционную больницу, где в ходе клинического дообследования диагноз подтвержден.

В очаге по месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

С начала года это уже 8-й случай малярии. Среди заболевших – 3 жители области, которые находились в странах Африканского континента.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  малярия, харьков
 
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