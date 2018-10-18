18.10.2018 14:02

Корь в Харькове: официальная статистика

В период с 11 по 17 октября корью в Харькове и области заболели шесть человек.



// Comments.UA

Всего с начала года болезнь сразила 484 жителя Харьковщины, в том числе 234 у детей до 17 лет, сообщили в областном лабораторном центре.



Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова – 191 человек, Харьковского района – 162, Волчанского – 27 Дергачевского – 20 Валковского – 18 Змиевского – 15 Лозовского – 11, Купянского – 9.



Уровень заболеваемости корью в целом по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,02 на 100 тысяч населения).



Не зарегистрированы случаи кори в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Двуречанском, Зачепиловском, Кегичевском, Нововодолажском и Чугуевском районах.



По социальным группам населения: неработающие – 24,4%, учащиеся общеобразовательных школ – 20,0%, неорганизованные дошкольники – 19,8%, рабочие промпредприятий, транспорта и другие – 9,5%, медицинские работники – 8,5%, дети , посещающих дошкольные учебные заведения – 4,8%, служащие – 3,1%, студенты высших учебных заведений – 3,1%, работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений – 2,1%, учащиеся техникумов и ПТУ – 1,9%, дети детских домов – 1,4%, учащиеся школ-интернатов – 1,0%, пенсионеры – 0,4%.



Диагноз кори подтвержден лабораторно в 283 случаях (58,5%).



Удельный вес привитых лиц среди заболевших составляет 36,0% (174 человека), отсутствуют данные относительно прививок в 26,6% (129 человек).



Летальные случаи не зарегистрированы.



С начала года зарегистрировано 23 вспышки кори, из них шесть в учреждениях здравоохранения, 4 – среди детей учебно-воспитательных заведений.