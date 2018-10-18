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18.10.2018  13:49   

В лесах под Харьковом диких животных будут кормить вакциной против бешенства

Людям, нашедшим разбросанную с самолета вакцину в лесу ее руками не брать и не переносить в другие места.


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Как сообщает ГУ Госпродпотербслужбы, в соответствии с распоряжением Главного госветинспектора Украины от 03.09.2018 №100 на территории  Харьковской области будет проводится соотвествуюшщая кампания.

Иными словами, необходимо накормить диких животных вакциной.

Распределение приманок с вакциной будет происходить путем разбрасывания с самолетов над лесными и полевыми угодьями Харьковской области, за исключением территорий, подпадающих под запрет полетов самолетов (зону NOTAM) - территорий Барвенковского, Близнюковского, Боровского, Двуречанского, Изюмского, Купянского района и на территории  приграничных районов с РФ на расстоянии 5-10 км от границы.

Приманка безопасна для людей и животных;  имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки.  Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Данные меры обеспечат создание благополучной среды по заболеванию бешенством среди диких животных, которые являются основными распространителями возбудителя бешенства.

Просьба к жителям области: при обнаружении приманок - не брать их руками и не переносить из мест разложения.

Источник:   ГУ Госпродпотербслужбы
 Тэги:  вакцинация диких животных, бешенство, харьков
 
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