В лесах под Харьковом диких животных будут кормить вакциной против бешенства

Людям, нашедшим разбросанную с самолета вакцину в лесу ее руками не брать и не переносить в другие места.
Как сообщает ГУ Госпродпотербслужбы, в соответствии с распоряжением Главного госветинспектора Украины от 03.09.2018 №100 на территории Харьковской области будет проводится соотвествуюшщая кампания.
Иными словами, необходимо накормить диких животных вакциной.
Распределение приманок с вакциной будет происходить путем разбрасывания с самолетов над лесными и полевыми угодьями Харьковской области, за исключением территорий, подпадающих под запрет полетов самолетов (зону NOTAM) - территорий Барвенковского, Близнюковского, Боровского, Двуречанского, Изюмского, Купянского района и на территории приграничных районов с РФ на расстоянии 5-10 км от границы.
Приманка безопасна для людей и животных; имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.
Данные меры обеспечат создание благополучной среды по заболеванию бешенством среди диких животных, которые являются основными распространителями возбудителя бешенства.
Просьба к жителям области: при обнаружении приманок - не брать их руками и не переносить из мест разложения.
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