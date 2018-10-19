Эксперты проверили радиационный фон Харькова

Специалисты оценили безопасность уровня радиации в Первой столице.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного лабцентра, по состоянию на 19.10.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляет 0,11 - 0,15 мкЗв / ч, что не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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