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19.10.2018  13:19   

Эксперты проверили радиационный фон Харькова

Специалисты оценили безопасность уровня радиации в Первой столице.


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По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного лабцентра, по состоянию на 19.10.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляет 0,11 - 0,15 мкЗв / ч, что не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской  области (0,3 мкЗв / ч).

Источник:   Харьковский областной лабораторный центр
 Тэги:  радиация, харьков, замеры
 
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