19.10.2018 19:52

В воскресенье харьковчане смогут побывать на фитнес-тренировке

Мероприятие состоится в Саржином яру.



//myhome.kh.ua

Харьковчан приглашают на открытую спортивную тренировку, которая пройдет в воскресенье, 21 октября, в Саржином яру.



Мероприятие проводится совместно с Медицинским оздоровительным центром «Fortis».



В рамках тренировки состоится пробежка, будут представлены различные фитнес-направления, где каждый желающий сможет попробовать свои силы.

Начало - в 9:30. Сбор в Саржином яру возле купели.



Отметим, что при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта по выходным в разных районах города проходят открытые спортивные тренировки, к которым могут присоединиться все желающие.