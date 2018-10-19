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19.10.2018  19:52   

В воскресенье харьковчане смогут побывать на фитнес-тренировке

Мероприятие состоится в Саржином яру.


//myhome.kh.ua

Харьковчан приглашают на открытую спортивную тренировку, которая пройдет в воскресенье, 21 октября, в Саржином яру.

Мероприятие проводится совместно с Медицинским оздоровительным центром «Fortis».

В рамках тренировки состоится пробежка, будут представлены различные фитнес-направления, где каждый желающий сможет попробовать свои силы.

Начало - в 9:30. Сбор в Саржином яру возле купели.

Отметим, что при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта по выходным в разных районах города проходят открытые спортивные тренировки, к которым могут присоединиться все желающие.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  фитнес-тренировка, сражин яр, харьков
 
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