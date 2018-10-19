В воскресенье харьковчане смогут побывать на фитнес-тренировке

Мероприятие состоится в Саржином яру.
Харьковчан приглашают на открытую спортивную тренировку, которая пройдет в воскресенье, 21 октября, в Саржином яру.
Мероприятие проводится совместно с Медицинским оздоровительным центром «Fortis».
В рамках тренировки состоится пробежка, будут представлены различные фитнес-направления, где каждый желающий сможет попробовать свои силы.
Начало - в 9:30. Сбор в Саржином яру возле купели.
Отметим, что при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта по выходным в разных районах города проходят открытые спортивные тренировки, к которым могут присоединиться все желающие.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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