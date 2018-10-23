23.10.2018 09:01

В Харькове завышали цены на Доступные лекарства: Госпродпотребслужба провела разъяснительную работу с аптеками

Работники секторов контроля по регулируемым ценам Госпродпотребслужбы провели мониторинг применения государственных регулируемых цен в рамках правительственной программы «Доступные лекарства».



// Антикор

Мониторинг проводится по поручению Кабмина, и с начала года было проанализоровано более 1 миллиона 600 тысяч цен на лекарственные средства, участвующие в программе.

Как показало исследование, на Харьковщине, равно и в других областях, выявлены факты реализации субъектами хозяйствования лекарственных средств, цены на которые были сформированы с завышенными предельными уровнями торговых (розничных) надбавок. Также субъекты хозяйствования, отпускали лекарственные средства с применением повышенного уровня предельных снабженческо-сбытовых надбавок.



ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области провело разъяснительную работу и рекомендовало субъектам хозяйствования привести в соответствие с действующим законодательством предельные уровни торговых и снабженческо-сбытовых надбавок.