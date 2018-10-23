Главная Новости Медицина В Харькове завышали цены на Доступные лекарства: Госпродпотребслужба провела разъяснительную работу с аптеками
23.10.2018  09:01   

В Харькове завышали цены на Доступные лекарства: Госпродпотребслужба провела разъяснительную работу с аптеками

Работники секторов контроля по регулируемым ценам Госпродпотребслужбы провели мониторинг применения государственных регулируемых цен в рамках правительственной программы «Доступные лекарства».


// Антикор

Мониторинг проводится по поручению Кабмина, и с начала года было проанализоровано более 1 миллиона 600 тысяч цен на лекарственные средства, участвующие в программе.

Как показало исследование, на Харьковщине, равно и в других областях, выявлены факты реализации субъектами хозяйствования лекарственных средств, цены на которые были сформированы с завышенными предельными уровнями торговых (розничных) надбавок. Также субъекты хозяйствования, отпускали лекарственные средства с применением повышенного уровня предельных снабженческо-сбытовых надбавок.

ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области провело разъяснительную работу и рекомендовало субъектам хозяйствования привести в соответствие с действующим законодательством предельные уровни торговых и снабженческо-сбытовых надбавок.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  доступные лекарства, госпродпотребстужба, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.08 Медицина В программу «Доступные лекарства» включено 59 бесплатных препаратов 27.04 Медицина «Доступные лекарства» расширят на четыре жизненно важных препарата 06.02 Медицина В программу «Доступные лекарства» добавлен 41 новый препарат
 
 

Видео

В Харькове подымутся тарифы на отопление и горячую воду
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 