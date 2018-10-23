23.10.2018 14:50

Отравления вяленой рыбой и некачественными продуктами вынудило контролирующие органы прекратить деятельность почти 100 компаний

За 9 месяцев специалисты Держпродспоживслужбы совершили более 16 тыс. мероприятий государственного надзора, наложив почти пол миллиона грн. штрафов.



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В сферах безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины за 9 месяцев 2018 специалисты Держпродспоживслужбы осуществили 16,05 тыс. Мероприятий государственного надзора и контроля. Об этом во время коллегии Держпродспоживслужбы отметил Артем Саенко.

В частности, по его словам, специалисты Держпродспоживслужбы провели 7,98 тыс. Плановых мероприятий и 8,07 тыс. Внеплановых.

В ходе проверок на 2,9 тыс. Объектах выявлены нарушения.

Как отметил Артем Саенко, по результатам проведенных проверок, к нарушителям приняты меры административного воздействия в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, на 754 человека наложены штрафы на сумму 490,5 тыс. Грн.

Также он отметил, что во исполнение ст. 65-67 Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных» о нарушении требований законодательства о пищевых проудкты, государственные инспекторы составили 2,3 тыс. Предписаний, 124 человека подвергнуто штрафу на сумму 3900000 грн, приостановлена деятельность 92 операторов рынка.

Артем Саенко отметил, что в целом в Держпродспоживслужбы за 9 месяцев текущего года по проведению внеплановых проверок субъектов хозяйствования в сфере безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины обратилось 1,8 тыс. Физических лиц, из них 902 были обоснованными и содержали все необходимые данные, а 946 - без надлежащего обоснования, о чем было сообщено заявителям.

Также Артем Саенко обратил внимание на важность надлежащей подготовки распорядительных документов (приказов и удостоверений проведения проверок, оформления предписаний при осуществлении мероприятий государственного контроля, а также на обеспечении достаточного контроля со стороны руководителей территориальных органов за работой должностных лиц, на которых возложена обязанность осуществления государственного контроля (надзор)