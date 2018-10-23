Свиньи Харьковщины чумой не болеют, – Госпродпотребслужба

В ведомстве опровергли информацию о регистрации вспышки африканской чумы свиней на территории Харьковской области.
Данная информация была опубликована в интернет-издании AgriNews от 17.10.2018.
«Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опровергает данную информацию. Неблагополучные пункты по АЧС на территории Харьковской области по состоянию на 22.10.2018 отсутствуют», – говорится в сообщении.
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