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23.10.2018  14:31   

Свиньи Харьковщины чумой не болеют, – Госпродпотребслужба

В ведомстве опровергли информацию о регистрации вспышки африканской чумы свиней на территории Харьковской области.


// Pirooog.ru

Данная информация была опубликована в интернет-издании AgriNews от 17.10.2018.

«Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опровергает данную информацию. Неблагополучные пункты по АЧС на территории Харьковской области по состоянию на 22.10.2018 отсутствуют», – говорится в сообщении.

Тэги:  ачс, харьков
 
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