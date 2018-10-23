23.10.2018 17:54

Углубленные медосмотры в школах теперь проводиться не будут

Отмена углубленных медицинских осмотров – это не прихоть городских властей, а требование времени, связанное с реформой медицины. Отныне забота о здоровье ребенка полностью на ответственности родителей и семейных врачей.



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Медицинские осмотры в школах остались, но не такие углубленные как проводились ранее, когда в учебных заведениях все ученики подлежали тщательному обследованию врачами различных специальностей, которые сами выезжали на прием.



В Харькове городские власти ввели такие осмотры еще 9 лет назад, и такая форма надзора за здоровьем детей была эффективной. Ведь родители в силу своей занятости не всегда вовремя обращались к медикам и иногда о наличии у своих детей каких-либо патологий узнавали именно после таких смотрин специалистов.



Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского городского совета:

Мы медосмотры углубленные проводили с сентября по май, т.е. прописан был график в каждой школе. Сейчас это не предусмотрено. Поэтому семейный врач должен осмотреть ребенка и, если нужно, отправить на дообследование, и родители должны пойти на дообследование.



Специалисты это объясняют внедрением реформы в области здравоохранения, ведь каждый врач на своем рабочем месте обслуживать определенное количество пациентов и такая форма работы как выезд для проведения обследования в какой-то другой заведения в его обязанность теперь не входит и соответственно не оплачивается. Поэтому медосмотры в школах проводить просто нет возможности, объясняют специалисты и попечительства по состоянию здоровья – это сугубо забота семейных врачей и в первую очередь самих родителей.



Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

Перед тем как пойти в школу после каникул, их родительская обязанность посетить педиатра, с которым они подписали декларацию, и убедиться, что их ребенок здоров и не нуждается ни в каких дополнительных моментах. Поэтому это все ответственность родителей. Таких массовых осмотров, которые мы проводили раньше, не будет. Мы просто теперь в новых усовиях, должны работать по-новому.



Зато во всех харьковских школах работают медицинские пункты, оснащенные необходимым количеством лекарственных средств, где медработник готов и осмотреть детей, и в случае обращения оказать первичную помощь.