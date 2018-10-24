Главная Новости Медицина Еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди харьковчан возобновили с 5 октября.
24.10.2018  19:45   

Еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди харьковчан возобновили с 5 октября.

Об этом 24 октября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.


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Он отметил, что департамент разработал и выполняет план мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом и острыми респираторными инфекциями. В случае повышения уровня инфекционных заболеваний и количества больных, требующих госпитализации, учреждения здравоохранения будут перепрофилированы.

Кроме того, дополнительно с целью повышения эффективности по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ проводится дозорное эпидемическое наблюдение на базе Городской детской поликлиники №13 и Городской поликлиники №11.

По информации Харьковского областного лабораторного центра, в этом году проведено более 200 исследований на наличие вируса гриппа и ОРВИ. Случаев заболеваемости вирусом гриппа среди жителей города не зарегистрировано. В настоящее время эпидемический порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ не превышен.

Директор Департамента здравоохранения сообщил, что вакцины для профилактики гриппа можно приобрести в Государственном оптово-розничном предприятии «Областной аптечный склад» (ул. Гражданская, 25). В наличии есть вакцина «ДжиСи Флю» (Корея) стоимостью 240 грн 80 коп. и «Ваксигрипп» (Франция) по цене 310 грн. Также возможен завоз вакцины под заказ по сети аптек «Областной аптечный склад».

Юрий Сороколат отметил, что в этом году для лечебно-профилактических учреждений и КП «Городская молочная фабрика-кухня» приобрели новую медицинскую аппаратуру и оборудование на общую сумму 48,8 млн грн. Это в том числе лабораторное и стерилизационное оборудование, производственное оборудование для предприятия. Кроме того, с целью предупреждения и профилактики внутрибольничных инфекций в лечебных учреждениях были проведены текущие и капитальные ремонтные работы на сумму 97 млн грн.

Источник:   Департамента здравоохранения ХГС
 Тэги:  грипп, мониторинг, харьков, сороколат
 
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