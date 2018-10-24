24.10.2018 19:58

Количество заболеваний туберкулезом в Харькове уменьшилось

309 случаев туберкулеза органов дыхания среди жителей города было выявлено за девять месяцев 2018 года.



city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 24 октября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, это на 21,4% ниже показателя прошлого года.

По его словам, для своевременного выявления туберкулеза проводятся профилактические флюорографические осмотры, которые уже прошли 673 тыс. человек, или 82,1% от запланированного количества. Также против туберкулеза вакцинировали 84,1% новорожденных.

Как сообщил Юрий Сороколат, по состоянию на 1 октября, остается низким показатель охвата детей туберкулинодиагностикой, который составляет 26,6%. Это связано с перебоями поставок туберкулина от производителей.

«Это не вакцина, а диагностическая проба Манту, которую мы делаем каждый год детям. Она зависит от поставок туберкулина, но производитель не успевает произвести его. Но мы до конца года отработаем этот вопрос. Финансирование есть в полном объеме», - сообщил директор Департамента здравоохранения.

По его словам, на приобретение туберкулина в 2018 году выделено более 3,5 млн грн.