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25.10.2018  13:20   

На время осенних каникул большинство заболевших, которые обратились в первичное звено медпомощи - подростки

24 октября на свое официальной странице МОЗ опубликовал статистику и сводные данные по заболеваемости гриппом.


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Как отметили  24 октября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат в Харькове возобновили ежедневный мониторинг среди населения с 5 октября.

По информации Харьковского областного лабораторного центра, в этом году проведено более 200 исследований на наличие вируса гриппа и ОРВИ. Случаев заболеваемости вирусом гриппа среди жителей города не зарегистрировано. В настоящее время эпидемический порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ не превышен.

Рис. 1. Интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине, еженедельно по сравнению четырех сезонов

В Украине наблюдается отсутствие географического распространения и низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ

В дозорные учреждения первичной медико-санитарной помощи Украины за последнюю неделю (на школьных каникулах) обратилось 925 пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случае острой респираторной инфекции (далее - случай ОРВИ), из них 30 пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случае ГПЗ. Возрастная структура случаев ОРВИ показана на рисунке 2

Рис.2. Случаи ОРВИ по возрастному распределению, 42 неделя 2018.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  грипп, харьков, инфографика, медицина, реформа, мониторигн
 
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