Комиссия областных специалистов поставила Зайцевой диагноз

26.10.2018 09:20

Никаких противопоказаний для пребывания Елены Зайцевой в условиях следственного изолятора нет.

К такому выводу пришла комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований.

Осмотр и обследование Елены Зайцевой проводили 22 октября следующие специалисты: областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике.

Комиссия была создана по обращению заведующего медицинской части № 27 филиала ЦОЗ ГУИС Украины в Харьковской и Луганской областях.

«По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет», - сообщил о выводах комиссии начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.

Он отметил, что патологии со стороны систем и органов, которые обследовали данные специалисты, не обнаружено.

Всю необходимую информацию и выводы областная комиссия передала в правоохранительные органы.