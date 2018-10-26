Комиссия областных специалистов поставила Зайцевой диагноз

Никаких противопоказаний для пребывания Елены Зайцевой в условиях следственного изолятора нет.
К такому выводу пришла комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований.
Осмотр и обследование Елены Зайцевой проводили 22 октября следующие специалисты: областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике.
Комиссия была создана по обращению заведующего медицинской части № 27 филиала ЦОЗ ГУИС Украины в Харьковской и Луганской областях.
«По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет», - сообщил о выводах комиссии начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.
Он отметил, что патологии со стороны систем и органов, которые обследовали данные специалисты, не обнаружено.
Всю необходимую информацию и выводы областная комиссия передала в правоохранительные органы.
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