Главная Новости Медицина Комиссия областных специалистов поставила Зайцевой диагноз
26.10.2018  09:20   

Комиссия областных специалистов поставила Зайцевой диагноз

Никаких противопоказаний для пребывания Елены Зайцевой в условиях следственного изолятора нет.


// YouTube

К такому выводу пришла комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований.

Осмотр и обследование Елены Зайцевой проводили 22 октября следующие специалисты: областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике.

Комиссия была создана по обращению заведующего медицинской части № 27 филиала ЦОЗ ГУИС Украины в Харьковской и Луганской областях.

«По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет», - сообщил о выводах комиссии начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.

Он отметил, что патологии со стороны систем и органов, которые обследовали данные специалисты, не обнаружено.

Всю необходимую информацию и выводы областная комиссия передала в правоохранительные органы.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.10 Власть Суд по ДТП на Сумской: назначены дополнительные экспертизы 18.10 Общество Годовщина страшной аварии на Сумской. Харьковчане почтили память погибших в ДТП   18.10 Криминал и происшествия Городской голова Геннадий Кернес через соцсети присоединился к скорбящим харьковчанам
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием на "Коммунаре"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 