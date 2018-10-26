Гройсман пообещал харьковчанам бесплатное медобследование

Кабмин заложил в госбюджет-2019 мы 2 млрд грн на бесплатные медицинские обследования для Украинской
«В госбюджете-2019 мы заложили 2 млрд грн на бесплатные медицинские обследования для украинцев. После направления от своего врача пациент сможет бесплатно сделать: рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию, сдать анализы. Программу планируем запустить с 1 июля 2019 года», - написал он.
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В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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