26.10.2018 11:11

Гройсман пообещал харьковчанам бесплатное медобследование

Кабмин заложил в госбюджет-2019 мы 2 млрд грн на бесплатные медицинские обследования для Украинской



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«В госбюджете-2019 мы заложили 2 млрд грн на бесплатные медицинские обследования для украинцев. После направления от своего врача пациент сможет бесплатно сделать: рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию, сдать анализы. Программу планируем запустить с 1 июля 2019 года», - написал он.