26.10.2018 17:17

Эксперты провели замеры радиационного фона Харькова

Появилась оперативная информация об уровне радиации в Первой столице.



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Как сообщает Областной лабораторный центр, по данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами организации, по состоянию на 26.10.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляют 0,12 - 0,16 мкЗв / ч, не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).