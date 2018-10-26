Эксперты провели замеры радиационного фона Харькова

Появилась оперативная информация об уровне радиации в Первой столице.
Как сообщает Областной лабораторный центр, по данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами организации, по состоянию на 26.10.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляют 0,12 - 0,16 мкЗв / ч, не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Главное – собрав волю в кулак, преодолеть свою лень и пассивность.
Теплая погода без существенных осадков ожидается в Харькове 27 и 28 октября.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажн.:
давл.:
ветер: