Главная Новости Медицина Эксперты провели замеры радиационного фона Харькова
26.10.2018  17:17   

Эксперты провели замеры радиационного фона Харькова

Появилась оперативная информация об уровне радиации в Первой столице.


facebook.com

Как сообщает Областной лабораторный центр, по данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами организации, по состоянию на 26.10.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляют 0,12 - 0,16 мкЗв / ч, не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской  области (0,3 мкЗв / ч).

Источник:   Харьковский областной лабораторный центр
 Тэги:  радиация, харьков, замеры
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.10 Медицина Эксперты проверили радиационный фон Харькова 12.10 Медицина Специалисты проверили радиационный фон Харькова 11.10 Медицина Эксперты проверили на радиацию воду Северского Донца, из которого пьет Харьков
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием на "Коммунаре"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 