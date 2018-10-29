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29.10.2018  10:05   

Состояние воды в харьковских водоемах в пределах норм

О результатах лабораторных исследований воды поверхностных водоемов в Харьковской области за 9 месяцев 2018


panoramio.com
Фото Ingwar219

Государственным учреждением «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проводятся мониторинговые исследования качества воды открытых водоемов в постоянных створах и местах массового отдыха на водных объектах рекреационного и оздоровительного использования.

За 9 месяцев 2018 исследовано 1061 проб воды по санитарно-химическим показателям, из них не соответствовали нормативным требованиям 86 проб (8,1%) по содержанию сульфатов, сухого остатка, растворенного кислорода, показателями биологического и химического потребления кислорода.

По микробиологическим показателям исследовано 1031 пробы воды, из них в 72 пробах (7,0%) установлено превышение индекса лактозоположительных кишечных палочек.

По паразитарным показателям удельный вес проб с отклонением от нормативных требований составила 0,1% (в 1 пробе с 789 исследованных выделены яйца остриц и яйца аскарид).

На радиоактивные вещества исследовано 24 пробы воды из постоянных створов наблюдения на р. Северский Донец и р. Орелька. Содержание радионуклидов 137Cs и 90Sr соответствует гигиеническим нормативам.

Источник:   «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»
 Тэги:  вода проверка, харьков, лабцентр
 
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