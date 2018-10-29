Харьковское кафе заплатит больше 22 тысяч штрафа за антисанитарию

Госпродпотребслужба в Харьковской области оштрафовали и временно прекратила деятельность заведения общественного питания.
Ряд нарушений действующего законодательства по гигиеническим требованиям к производству и обращению пищевых продуктов отнаружен у оператора рынка «Кафе F-1» ФЛП Руднева Е.С., сообщили в ведомстве.
Нарушения выявлены в ходе плановой проверки предприятия.
ГУ Госпродпотребслужбы вынесло решение о временном приостановлении производства и обращения пищевых продуктов и составило постановление о наложении штрафа на сумму 22 тысячи 338 гривен.
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