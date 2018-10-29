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29.10.2018  16:03   

Корь в Харькове: медики рассказали, сколько человек заразились за неделю

В период с 18 по 24 октября корью заболел один взрослый житель Харьковщины.


likar.info

Всего с начала года болезнь сразила 485 жителей Харькова и области, в том числе 234 детей до 17 лет, сообщили в областном лабораторном центре. Летальные случаи не зарегистрированы.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова – 192 человека и Харьковского района – 162 человека.

Уровень заболеваемости корью расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,06 на 100 тысяч населения).

В социальном разрезе среди заболевших лидируют неработающие граждане – 24,5%. Учащиеся общеобразовательных школ – 20,0%, неорганизованные дошкольники – 19,8%, рабочие промпредприятий, транспорта и другие – 9,4%, медицинские работники – 8,5 %, дети, посещающие дошкольные учебные заведения – 4,7%, служащие – 3,1%, студенты высших учебных заведений – 3,1%, работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений – 2,1%, учащиеся техникумов и ПТУ – 1,9%, дети детских домов – 1,5%, учащиеся школ-интернатов – 1,0%, пенсионеры – 0,4%.

Удельный вес привитых лиц среди заболевших составляет 35,9% (174 человека), отсутствуют данные относительно прививок у 26,8% (129 человек).

Более чем у половины больных диагноз кори подтвержден лабораторно – 58,5%.

С начала года зарегистрировано 23 вспышки кори.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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