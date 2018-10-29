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29.10.2018  15:14   

Детей по осени считают

В Харькове подвели итоги оздоровительного сезона. Детей отдыхает все больше. Летние лагеря закрываются.


// facebook

Летом 2018 г. в Харьковской области работало 736 детских учреждений оздоровления и отдыха, на 9 заведений меньше по сравнению с предыдущим годом.

Количество мест уменьшилось на 382 ед. и составило 5573 ед.

Вместе с тем, количество детей, отдохнувших и оздоровившихся в детских лагерях, увеличилось с 95,3 тыс. человек в 2017 гг. до 97,1 тыс. человек в 2018 г.

Среди районов Харьковской области наибольшее количество детских учреждений оздоровления и отдыха насчитывалось в Харьковском (58 единиц), Балаклейском (35 единиц) и Волчанском (27 единиц) районах.

Больше всего детей оздоровлено в учреждениях Харьковского (7152 ребенка), Дергачевского (5541 ребенок) и Змиевского (4117 детей) районах области.

Источник:   ГУ Статистики по Харьковской облвасти
 Тэги:  оздоровление, харьков, пансионат, лагеь, пригород, дети, лето, каникулы
 
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