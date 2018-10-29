Детей по осени считают

В Харькове подвели итоги оздоровительного сезона. Детей отдыхает все больше. Летние лагеря закрываются.
Летом 2018 г. в Харьковской области работало 736 детских учреждений оздоровления и отдыха, на 9 заведений меньше по сравнению с предыдущим годом.
Количество мест уменьшилось на 382 ед. и составило 5573 ед.
Вместе с тем, количество детей, отдохнувших и оздоровившихся в детских лагерях, увеличилось с 95,3 тыс. человек в 2017 гг. до 97,1 тыс. человек в 2018 г.
Среди районов Харьковской области наибольшее количество детских учреждений оздоровления и отдыха насчитывалось в Харьковском (58 единиц), Балаклейском (35 единиц) и Волчанском (27 единиц) районах.
Больше всего детей оздоровлено в учреждениях Харьковского (7152 ребенка), Дергачевского (5541 ребенок) и Змиевского (4117 детей) районах области.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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