В харьковских лесах с самолета разбрасывают странные брикеты

С 30 октября на территории Харьковской области началась кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.
Распределение приманок с вакциной происходит путем разбрасывания с самолетов над лесными и полевыми угодьями Харьковской области.
Исключение составят территории, подпадающие под запрет полетов самолетов (зона NOTAM) - Барвенковский, Близнюковский, Боровскойо, Двуречанский, Изюмский, Купянский районаы и приграничные с РФ территории на расстоянии 5-10 км от границы.
Приманка безопасна для людей и животных; имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.
Жителей области просят при обнаружении приманок не брать их руками и не переносить из зоны разбрасывания.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: