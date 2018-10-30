Главная Новости Медицина В харьковских лесах с самолета разбрасывают странные брикеты
30.10.2018  16:29   

В харьковских лесах с самолета разбрасывают странные брикеты

С 30 октября на территории Харьковской области началась кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.


// rivnepost.rv.ua

Распределение приманок с вакциной происходит путем разбрасывания с самолетов над лесными и полевыми угодьями Харьковской области.

Исключение составят территории, подпадающие под запрет полетов самолетов (зона NOTAM) - Барвенковский, Близнюковский, Боровскойо, Двуречанский, Изюмский, Купянский районаы и приграничные с РФ территории на расстоянии 5-10 км от границы.

Приманка безопасна для людей и животных; имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Жителей области просят при обнаружении приманок не брать их руками и не переносить из зоны разбрасывания.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  вакцинация, бешенство, харьков
 
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