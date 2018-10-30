Главная Новости Медицина Определены первые фамилии тренеров по внедрению системы международной классификации первичной медицинской помощи (ІСРС-2) в Харькове.
30.10.2018  16:28   

Определены первые фамилии тренеров по внедрению системы международной классификации первичной медицинской помощи (ІСРС-2) в Харькове.

Всего 34 терапевта, педиатра и семейных врача пройдут обучение и станут тренерами по внедрению системы международной классификации первичной медицинской помощи в Харькове – МОЗ Украины


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В общем 240 участников из 22 областей Украины прислали заявки на конкурс по отбору врачей-волонтеров, которые станут региональными тренерами по ICPC-2. Самыми активными были семейные врачи, терапевты и педиатры из Львовской (22 заявки), Днепропетровской (19 заявок) и Винницкой (17 заявок) областей. Ни одной заявки не прислали из Луганской и Черниговской областей.

Отборочная комиссия, в состав которой входили представители Директората МОЗ Украины, проекта Всемирного Банка и МЗ Украины «Улучшение здравоохранения на службе у людей» и Общественного Совета при Минздраве Украины, отметили высокий уровень мотивации всех кандидатов и желание помогать коллегам во внедрении безбумажного документооборота и новой для Украины классификации ICPC-2.

По результатам открытого конкурса харьковскими региональными тренерами по классификации ICPC-2 стали:

  • Кравченко Ирина, доцент кафедры семейной медицины Харьковской медицинской академии последипломного образования, Харьковская обл., г. Харьков.
  • Лобортас Оксана, семейный врач, Харьковская обл., г. Харьков.

Чтобы пройти обучение, избранные кандидаты должны связаться с организаторами до 1 ноября и подтвердить свое согласие на участие в тренинге для тренеров, указав контактные данные, полное название должности и места работы.

Организаторы работают над обеспечением онлайн-трансляции тренинга для всех участников отбора.

После обучения региональный тренер должен провести серию тренингов для врачей в центрах, оказывающих первичную медицинскую помощь, своего региона согласно плану и отчитаться координатору проекта. В каждой области тренинги проводить 2-3 региональные тренера.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  медицина, харьков, тренер
 
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