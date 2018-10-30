30.10.2018 19:03

В Харькове пересчитали заболевших гриппом за неделю

В период с 22 по 28 октября в городе и области гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) заболело 4886 человек, из них 3111 – дети в возрасте до 17 лет.



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Эпидпорог не превышен – показатель заболеваемости составляет 181,94 на 100 тысяч населения, отметили в областном лабораторном центре.



По сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших на 14,6%, в том числе детей – на 8,2%.



Госпитализировано за неделю 118 человек, из них 94 детей.



В Харькове заболел 2601 человек, интенсивный показатель составил 183,24 на 100 тысяч населения, удельный вес детей составляет 63,1% (1641 человек).

По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости на 17,9%, в том числе среди детей - на 11,2%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.



При проведении лабораторного обследования 61 больного с подозрением на грипп и ОРВИ вирусы гриппа не обнаружены. В 45,0% больных выявлены РС-вирус, в 45,0% - вирус парагриппа и в 10,0% – аденовирус.



По состоянию на 29 октября привито против гриппа 535 человек.