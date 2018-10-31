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31.10.2018  13:36   

В каких харьковских источниках нашли кишечные бактерии: официальная статистика

В течение года 12 природных источников Харькова были охвачены мониторинговым контролем качества и безопасности воды.


// x1.com.ua

За 9 месяцев текущего года специалисты областного лабораторного центра исследовали 51 пробу воды на санитарно-химические показатели и 50 – на микробиологические показатели.

Гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды не сообветствовали 33,3% проб, а в 16% проб были превышены микробиологические показатели.

Пробы воды с отклонением от установленных нормативов были отобраны из каптажей 5 источников:
в поселке Алешки (превышение содержания общих кругу форм и нитратов),
в парке «Юность» (превышение содержания нитратов и несоответствие показателя общей жесткости);
в источнике по ул. Минераловодской (Киевский район)  – содержание общих колиформ превысило нормативные значения;
в источнике в Манжосовом яру (северная Салтовка) – содержание общих колиформ превысило нормативные значения;
в источнике Алексеевской балке (Шевченковский район) – содержание общих колиформ превысило нормативные значения.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, источник, харьков
 
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