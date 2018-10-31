31.10.2018 13:36

В каких харьковских источниках нашли кишечные бактерии: официальная статистика

В течение года 12 природных источников Харькова были охвачены мониторинговым контролем качества и безопасности воды.



// x1.com.ua

За 9 месяцев текущего года специалисты областного лабораторного центра исследовали 51 пробу воды на санитарно-химические показатели и 50 – на микробиологические показатели.

Гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды не сообветствовали 33,3% проб, а в 16% проб были превышены микробиологические показатели.



Пробы воды с отклонением от установленных нормативов были отобраны из каптажей 5 источников:

в поселке Алешки (превышение содержания общих кругу форм и нитратов),

в парке «Юность» (превышение содержания нитратов и несоответствие показателя общей жесткости);

в источнике по ул. Минераловодской (Киевский район) – содержание общих колиформ превысило нормативные значения;

в источнике в Манжосовом яру (северная Салтовка) – содержание общих колиформ превысило нормативные значения;

в источнике Алексеевской балке (Шевченковский район) – содержание общих колиформ превысило нормативные значения.