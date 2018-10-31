31.10.2018 14:58

Минздрав и Минобразования ужесточили правила приема в харьковские ВУЗы на специальность «фармация»

«Скандальный» замминистра Линчевский снова обратил на себя внимание, выступив с заявлением об ужесточении правил поступления и о том, что возможный недобор студентов 2019 – это «принципиальная позиция Минздрава»



://moz.gov.ua

Министерство здравоохранения и Министерство образования ввели с 2019 года минимальный проходной балл 130 для абитуриентов, поступающих на специальность «фармация, промышленная фармация», сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. Напомним, ранее, этот же функционер заявлял, что в Украине «слишком много врачей».

Теперь он отметил, что порог в 130 баллов был определен рабочими группами министерств, в работе которых принимали участие как представители вузов, так и представители фармацевтической отрасли.

По данным Минздрава, минимальный проходной балл для абитуриентов медицинских специальностей в 2016 году был 103 балла, при этом 37% выпускников медицинских вузов в 2017 году не смогли сдать международный лицензионный интегрированный экзамен. В 2016 году по статистике баллы за ВНО студентов-бюджетников колебались от 159 до 191, в то время как контрактники поступали с балами от 103 до 168.

Кроме того, замминистра сообщил, что с 2019 года абитуриенты медицинских вузов специальностей «здравоохранение» кроме украинского языка, биологии или химии (второй конкурсный предмет), будут сдавать также физику или математику в качестве третьего конкурсного предмета.

«Современная доказательная медицина – точная естественнонаучная дисциплина, и врачу необходимо иметь знания по физике, химии, биологии и математике. Кроме того, физика и математика определяют логическое мышление и умение анализировать. В большинстве европейских стран сдача экзамена по этим предметам для поступления в медицинский университет является распространенной практикой», - сказал он.

«Изменение и перезагрузка образовательной системы – одно из ключевых составляющих медреформы в целом. Особый акцент будет сделан на выборе мотивированных и способных студентов и абитуриентов», - подчеркнул он.

Комментируя возможный недобор в медицинские вузы после ужесточения требований к абитуриентам, А.Линчевский отметил, что «позиция Минздрава в этом отношении достаточно жесткая и неизменная относительно изменений условий приема: между интересами университета и интересами пациента, Минздрав всегда будет защищать интересы пациента».

А.Линчевский также сообщил, что по итогам вступительной кампании 2018 года из-за введения минимального проходного бала ЗНО 150, медицинские вузы существенно сократили прием контрактников.

«Была практика, что медуниверситеты набирали для обучения абсолютно всех, кто подавал документы. Теперь с проходным балом 150 такой возможности нет», - резюмировал он.

Как сообщалось, летом 2018 года вступила в силу норма, согласно которой абитуриенты, поступающие на специальности «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия» учувствуют во вступительной кампании 2018 года с минимальном проходном балле на уровне 150 баллов по всем необходимым сертификатам ВНО – биологии, химии или математике.