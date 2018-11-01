01.11.2018 14:37

Для бездомных в Харькове хотят создать отделение паллиативной помощи

Там люди без определенного места жительства под наблюдением специалистов будут получать необходимую медпомощь.



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Их можно часто увидеть на улицах, на вокзале, возле станций метро и в подвалах многоэтажек. Попрошайничество и пьянство для них норма. Неравнодушные горожане часто сообщают о таких людях в социальные службы города.



Однако по словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан отвезти на медобследование такого человека на всегда удается.



«Больница им не интересна. Потому что кормят не очень, требуют определённого порядка, дисциплины. Поэтому часто после того, как мы их госпитализируем, отмоем, приведём в порядок, накормим, они какое-то время в больнице побудут и никого ни о чём не предупреждая, опять уходят на улицу», – рассказывает вице-мэр.



Большое количество людей без определенного места жительства, добавляет Светлана Горбунова-Рубан, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Отсутствие конечностей ног или рук в результате асоциального образа жизни имеет большинство людей. Летом на больничных койках таких пациентов находится около полусотни, зимой - за сотню.



К сожалению, выписать их некуда, однако и без помощи оставить нельзя, резюмирует вице-мэр. Поэтому в Харькове решено создать специальное учреждение, где будут находиться такие люди. Они будут под присмотром и будут получать необходимую медпомощь.



«Это будет отделение паллиативного ухода. Отделение постоянного пребывания этих людей в условиях паллиативного ухода. Существует приказ Министерства социальной политики, который позволяет нам такое отделение открыть. У нас уже есть виды на помещение для этого отделения, у нас есть контакт с Министерством социальной политики. Мы надеемся, что Фонд социальных инвестиций выделит грант на ремонт этого помещения и создание этого отделения. Это нам придётся делать обязательно, потому что начнётся медреформа, и я не думаю, что такое количество людей уже не сможет просто так годами, а у нас есть люди которые годами лежат, находиться на больничной койке. Поэтому наша задача решить ещё и эту проблему», – добавляет Светлана Горбунова-Рубан.