02.11.2018 08:42

У харьковчан появилась возможность требовать реального бесплатного медосмотра в Нового года

Главным управлением Гоструда в Харьковской области начат прием заявок для организации периодического медицинского осмотра в 2019 году. Крайний срок 1 декабря 2018.



://kh.dsp.gov.ua

Согласно п.4 пп. 34 «Положения о Государственной службе Украины по вопросам труда», утвержденного Постановлением КМУ от 11 февраля 2015 № 96 (которым определены задачи Гоструда в организации медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе и ежегодного обязательного медицинского осмотра работников в возрасте до 21 года) и требований п. 2.2 «Порядка проведения медицинских осмотров работников определенных категорий», утвержденного приказом Минздрава от 21.05.2007 № 246 начат прием заявок на склад ния Акта определения категорий работников, подлежащих предварительному (периодическим) медицинскому осмотру для предприятий, учреждений и организаций г.. Харькова и Харьковской области.

Обращаем Ваше внимание, что Акт определения категорий работников, подлежащих предварительному (периодическим) медицинскому осмотру должен быть составлен до 1 декабря года, предшествующего прохождению периодического медицинского осмотра.

Поэтому в случае необходимости организации периодического медицинского осмотра на предприятии, харьковчанин может обращаться с соответствующим заявлением в адрес регионального отделения Гоструда. К заявлению необходимо приложить штатное расписание для обеспечения качества, объективности и полноты охвата работников медицинскими осмотрами по предприятию, учреждению или организации. При составлении акта определения категории работников, подлежащих предварительному (периодическим) медицинскому осмотру, отделом по вопросам гигиены труда Главного управления Гоструда в Харьковской области используются результаты проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда и другие данные об условиях труда на конкретных рабочих местах.

Главное управление Гоструда в Харьковской области рассчитывает, что итогом сотрудничества с работодателями станет своевременное выявление ранних признаков острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), обеспечение динамического наблюдения за состоянием здоровья работников в условиях воздействия вредных и опасных производственных факторов и трудового процесса; решения вопроса о возможности работника продолжать работу в условиях действия конкретных вредных и опасных производственных факторов и трудового процесса и проведения соответствующих оздоровительных мероприятий на предприятиях, учреждениях и организациях Харьковской области и Харькова.