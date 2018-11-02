02.11.2018 15:19

Жители Харькова, страдающие сахарным диабетом, могут получить инсулин в аптеках города.

Больные сахарным диабетом обеспечены инсулином до конца года.



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Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил журналистам директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.



По его словам, средств, выделенных Харьковским городским советом на закупку инсулинов, хватит на обеспечение лекарствами всех страдающих сахарным диабетом жителей города до конца 2018 года.



«Этих денег на 100% хватит на ноябрь, декабрь, и частично мы захватим начало января, для того чтобы не было социального напряжения среди больных. Пациенты уже могут выписывать рецепты на инсулины у врачей-эндокринологов по месту жительства и получать их в аптеках города. Город, со своей стороны, будет погашать затратную финансовую часть в соответствии с договорами, заключенными с аптечной сетью», - отметил Юрий Сороколат.



По его словам, в перечне представлено более 30 наименований препаратов инсулина, из которых - 18 импортного производства.



Напомним, 17 октября на сессии городского совета было дополнительно выделено 12,6 млн грн на приобретение инсулинов. Всего же для полного обеспечения больных препаратами необходимо около 64 млн грн в год.



Отметим, на сегодняшний день в Харькове проживают 6 тыс. 898 больных, страдающих сахарным диабетом, из них – 366 детей.