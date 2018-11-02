Эвакуацией персонала больницы и применением огнетушителей было отмечено 2 ноября «ЧП» в Новобаварском районе (ФОТО)

Спасатели отработали действия при пожаре с работниками Харьковской городской больницы № 31
Больницы и поликлиники - места, где постоянно находится много людей, уже делает данные объекты потенциально опасными в случае возникновения пожара. Хорошо известно, что паника гораздо страшнее чем сам пожар. Поэтому важно не растеряться и уметь действовать в случае возникновения пожара.
Именно с целью обучения граждан правилам поведения в критических ситуациях спасатели систематически проводят отработку в рабочих коллективах. Так, 02 ноября в медицинском учреждении КЗ ОЗ «Харьковская городская больница № 31», расположенного на территории Новобаварского района. Харькова по пр. Любви Малой, 2-А, состоялись объекту обучения и тренировки по гражданской защиты.
Специалисты Новобаварского райотдела ГУ ДСНС ознакомили медицинский персонал с причинами и последствиями возникновения пожаров, проверили организацию и обеспечение эвакуационных мероприятий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте, готовность объектового формирования гражданской защиты к действиям по назначению и тому подобное.
Кроме этого пожарные отработали мероприятия по эвакуации и пригласили персонал принять участие в практическом применении огнетушителей. Каждый желающий мог самостоятельно попробовать потушить условный пожар.
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