Главная Новости Медицина Эвакуацией персонала больницы и применением огнетушителей было отмечено 2 ноября «ЧП» в Новобаварском районе (ФОТО)
02.11.2018  17:40   

Эвакуацией персонала больницы и применением огнетушителей было отмечено 2 ноября «ЧП» в Новобаварском районе (ФОТО)

Спасатели отработали действия при пожаре с работниками Харьковской городской больницы № 31


://kharkiv.dsns.gov.ua

Больницы и поликлиники - места, где постоянно находится много людей, уже делает данные объекты потенциально опасными в случае возникновения пожара. Хорошо известно, что паника гораздо страшнее чем сам пожар. Поэтому важно не растеряться и уметь действовать в случае возникновения пожара.

Именно с целью обучения граждан правилам поведения в критических ситуациях спасатели систематически проводят отработку в рабочих коллективах. Так, 02 ноября в медицинском учреждении КЗ ОЗ «Харьковская городская больница № 31», расположенного на территории Новобаварского района. Харькова по пр. Любви Малой, 2-А, состоялись объекту обучения и тренировки по гражданской защиты.

Специалисты Новобаварского райотдела ГУ ДСНС ознакомили медицинский персонал с причинами и последствиями возникновения пожаров, проверили организацию и обеспечение эвакуационных мероприятий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте, готовность объектового формирования гражданской защиты к действиям по назначению и тому подобное.

Кроме этого пожарные отработали мероприятия по эвакуации и пригласили персонал принять участие в практическом применении огнетушителей. Каждый желающий мог самостоятельно попробовать потушить условный пожар.

Источник:   ГУ ГСЧС по Харьковской области
 Тэги:  больница, харьков, новобаварский, эвакуация, огнетушитель
 
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