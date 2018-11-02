02.11.2018 18:28

Корь продолжает заражать харьковчан: статистика

В период с 25 по 31 октября корью заболели один взрослый житель Харьковщины и два ребенка.



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Всего сначала года зарегистрировано 488 случаев кори, из них 236 (48,4%) среди детей до 17 лет. Летальные случаи не зарегистрированы.



Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова - 195 человек и Харьковского района - 162.



Более чем у половины больных (57,9%) диагноз кори подтвержден лабораторно.



Зарегистрировано 23 вспышки кори, которые локализованы в пределах инкубационного периода.

Уровень заболеваемости корью расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,17 на 100 тысяч населения.



По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие - 24,5%, учащиеся общеобразовательных школ и школ интернатов - 21,3%, неорганизованные дошкольники - 19,9%, рабочие промпредприятий, транспорта и другие - 9,4%, медицинские работники - 8,4%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 4,7%, служащие - 3,1%, студенты высших учебных заведений - 3,1%, работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений - 2,0 %, учащиеся техникумов и ПТУ - 1,8%, дети детских домов - 1,4%, пенсионеры - 0,4%.