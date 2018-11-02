Корь продолжает заражать харьковчан: статистика

В период с 25 по 31 октября корью заболели один взрослый житель Харьковщины и два ребенка.
Всего сначала года зарегистрировано 488 случаев кори, из них 236 (48,4%) среди детей до 17 лет. Летальные случаи не зарегистрированы.
Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова - 195 человек и Харьковского района - 162.
Более чем у половины больных (57,9%) диагноз кори подтвержден лабораторно.
Зарегистрировано 23 вспышки кори, которые локализованы в пределах инкубационного периода.
Уровень заболеваемости корью расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,17 на 100 тысяч населения.
По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие - 24,5%, учащиеся общеобразовательных школ и школ интернатов - 21,3%, неорганизованные дошкольники - 19,9%, рабочие промпредприятий, транспорта и другие - 9,4%, медицинские работники - 8,4%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 4,7%, служащие - 3,1%, студенты высших учебных заведений - 3,1%, работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений - 2,0 %, учащиеся техникумов и ПТУ - 1,8%, дети детских домов - 1,4%, пенсионеры - 0,4%.
Мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Запомните даже самые невероятные идеи, чтобы потом воспользоваться.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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