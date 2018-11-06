06.11.2018 18:54

В Харькове может быть побит «рекорд» по заболеваемостью корью, который держался с прошлого века

Украина вышла в лидеры по заболеваемостью корью в Европе и может превысить рекорд заболеваемости, который продержался с 1991 года.



Likar.info

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, с начала 2 018 корью заболели 36 455 человек – 14 111 взрослых и 22344 ребенка.

Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить высокий показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине с 1991 года (42 724 человека в 2006 году).

Лекарства от кори не существует, единственный способ защититься от этого заболевания - вакцинация. Сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори.

Всего, сначала года, в Первой столице зарегистрировано 488 случаев кори, из них 236 (48,4%) среди детей до 17 лет. Летальные случаи не зарегистрированы.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова - 195 человек и Харьковского района - 162.

Более чем у половины больных (57,9%) диагноз кори подтвержден лабораторно.

Зарегистрировано 23 вспышки кори, которые локализованы в пределах инкубационного периода.

Уровень заболеваемости корью в Харькове расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,17 на 100 тысяч населения.