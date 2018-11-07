07.11.2018 13:11

В Харькове - новый случай бешенства: бездомная кошка укусила лечившую ее женщину

Бешеная кошка облюбовала улицу Искринскую.



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Кошка находилась на территории улицы Искринская, где о ней заботилась местная жительница. Когда животное заболело, женщина и ее подруга пытались ее самостоятельно лечить, и при попытке оказать помощь кошка укусила одну из женщин.



Диагноз бешенства 06.11.2018 подтверждено Харьковским филиалом «Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы». Пострадавшая женщина направлена ​​для получения антирабического лечения. Проведение противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в очаге продолжается.



На 06.11.2018 в Харьковской области зарегистрировано 89 случаев бешенства животных: в 42 кошек, 23 собак, 10 лисиц, 2 куниц, 1 енотовидной собаки, 10 голов крупного рогатого скота и 1 козы. Пострадало от бешеных животных 164 человек. В Харькове в текущем году заболевания бешенством диагностирован у 4 котов.