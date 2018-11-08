Харьковчан продолжат лечить «по-старинке»

Верховна Рада провалила закон в котором была прописана ответственность за нарушение законодательства в сфере первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины.
Верховная Рада отклонила проект закона №6634 о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины, которым устанавливаются основы функционирования и развития соответствующей медицинской помощи. Голосы за отдали 165 народных депутатов Украины.
В частности, законопроектом было предложено определить основные приоритеты и принципы семейной медицины, основные задачи первичной медицинской помощи на ее основе. Также, документом определяется государственная политика в сфере здравоохранения по оказанию первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины и организации оказания первичной медицинской помощи на ее основе.
«Этот закон определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения граждан Украины и других лиц, находящихся на его территории, первичной медицинской помощью, устанавливает основы функционирования и развития семейной медицины», - говорится в проекте закона.
Напомним, в 2019 году расходы государственного бюджета на медицину по общему фонду увеличены на 8,4 млрд грн - до 92,3 млрд грн. Расходы сводного бюджета составят 128,3 млрд грн.
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