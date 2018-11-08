В Харькове зарегистрированы новые случаи заболевания корью

За прошедшую неделю (01.11.2018 - 07.11.2018) зарегистрировано 4 случая кори среди жителей г.. Харькова, в том числе среди детей до 17 лет - 1.
За период с 01.01.2018 и по состоянию на 07.11.2018 в Харьковской области зарегистрировано 492 случая кори, из них 237 (48,2%) среди детей до 17 лет. Летальные случаи не зарегистрированы.
Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г.. Харькова - 199 человек и Харьковского района - 162.
Уровень заболеваемости корью расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,32 на 100 тыс. Населения).
По социальным группам населения распределение больных следующий:
Анализ вакцинального статуса больных корью показал, что 62,8% (309 человек) не были вакцинированы, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 86,7% (268 больных).
Более чем у половины больных (58,1%) диагноз кори подтвержден лабораторно.
Зарегистрировано 24 вспышки кори, которые локализованы в пределах инкубационного периода.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: