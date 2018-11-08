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08.11.2018  16:16   

В Харькове зарегистрированы новые случаи заболевания корью

За прошедшую неделю (01.11.2018 - 07.11.2018) зарегистрировано 4 случая кори среди жителей г.. Харькова, в том числе среди детей до 17 лет - 1.


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За период с 01.01.2018 и по состоянию на 07.11.2018 в Харьковской области зарегистрировано 492 случая кори, из них 237 (48,2%) среди детей до 17 лет. Летальные случаи не зарегистрированы.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г.. Харькова - 199 человек и Харьковского района - 162.

Уровень заболеваемости корью расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,32 на 100 тыс. Населения).

По социальным группам населения распределение больных следующий:

  • неработающие - 24,4%,
  • учащиеся общеобразовательных школ и школ интернатов - 20,9%,
  • неорганизованные дошкольники - 19,9%,
  • рабочие промпредприятий, транспорта и другие - 9,6%,
  • медицинские работники - 8,3%,
  • дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 4,7%,
  • служащие - 3,0%,
  • студенты высших учебных заведений - 3,3%,
  • работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений - 2,2 %,
  •  учащиеся техникумов и ПТУ - 1,8%,
  • дети детских домов - 1,4%,
  • пенсионеры - 0,4%.

Анализ вакцинального статуса больных корью показал, что 62,8% (309 человек) не были вакцинированы, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 86,7% (268 больных).

Более чем у половины больных (58,1%) диагноз кори подтвержден лабораторно.

Зарегистрировано 24 вспышки кори, которые локализованы в пределах инкубационного периода.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  корь, харьков, инфекция, вакцина, заболевание, статистика
 
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