08.11.2018 16:16

В Харькове зарегистрированы новые случаи заболевания корью

За прошедшую неделю (01.11.2018 - 07.11.2018) зарегистрировано 4 случая кори среди жителей г.. Харькова, в том числе среди детей до 17 лет - 1.



Likar.info

За период с 01.01.2018 и по состоянию на 07.11.2018 в Харьковской области зарегистрировано 492 случая кори, из них 237 (48,2%) среди детей до 17 лет. Летальные случаи не зарегистрированы.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г.. Харькова - 199 человек и Харьковского района - 162.

Уровень заболеваемости корью расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,32 на 100 тыс. Населения).

По социальным группам населения распределение больных следующий:

неработающие - 24,4%,

учащиеся общеобразовательных школ и школ интернатов - 20,9%,

неорганизованные дошкольники - 19,9%,

рабочие промпредприятий, транспорта и другие - 9,6%,

медицинские работники - 8,3%,

дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 4,7%,

служащие - 3,0%,

студенты высших учебных заведений - 3,3%,

работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений - 2,2 %,

учащиеся техникумов и ПТУ - 1,8%,

дети детских домов - 1,4%,

пенсионеры - 0,4%.

Анализ вакцинального статуса больных корью показал, что 62,8% (309 человек) не были вакцинированы, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 86,7% (268 больных).

Более чем у половины больных (58,1%) диагноз кори подтвержден лабораторно.

Зарегистрировано 24 вспышки кори, которые локализованы в пределах инкубационного периода.