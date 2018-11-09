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09.11.2018  14:14   

Эксперты проверили радиационный фон в Харькове

Специалисты провели замеры уровня радиации в Первой столице.


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Как сообщает Областной Лабораторный центр, согласно его мониторинговым исследованиям, по состоянию на 09.11.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,15 мкЗв / ч,.

Это не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской  области (0,3 мкЗв / ч).

Источник:   Харьковский областной лабораторный центр
 Тэги:  проверка и замеры, радиационный фон, харьков
 
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