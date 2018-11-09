Эксперты проверили радиационный фон в Харькове

Специалисты провели замеры уровня радиации в Первой столице.
Как сообщает Областной Лабораторный центр, согласно его мониторинговым исследованиям, по состоянию на 09.11.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,15 мкЗв / ч,.
Это не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
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Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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