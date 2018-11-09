Обнаружено и запрещено к продаже сомнительное масло харьковского производителя

Фальсифицированный продукт оказался в рационе полтавской спортшколы-интерната.
Как сообщает Госпродпотребслужба, во время внеплановой проверки Полтавской спецшколы-интерната спортивного профиля I-III ступеней Полтавского обласовета специалистами Госпродпотребслужбы был проведен отбор образцов масла сладкосливочное крестьянского 72,6% жира производства ООО фирма «Апрель» (Харьковская область).
По результатам лабораторных исследований региональной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы в Полтавской области установлено, что содержание немолочного постороннего жира в этом масле составил 70,92%, органолептические показатели не соответствуют данному виду продукции.
Решением Главного государственного инспектора Полтавской области оборот масла сладкосливочного крестьянского 72,6% жира производства ООО фирма «Апрель» в данном заведении прекращено.
Остатки масла в количестве 50,160 кг изъяты и отправлены поставщику ФЛП Рудковскому А.А. для последующего возврата производителю.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области направило письмо в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области для принятия мер по пресечению нарушений пищевого законодательства.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажн.:
давл.:
ветер: