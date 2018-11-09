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09.11.2018  15:49   

Обнаружено и запрещено к продаже сомнительное масло харьковского производителя

Фальсифицированный продукт оказался в рационе полтавской спортшколы-интерната.


//polvet.gov.ua

Как сообщает Госпродпотребслужба, во время внеплановой проверки Полтавской спецшколы-интерната спортивного профиля I-III ступеней Полтавского обласовета специалистами Госпродпотребслужбы был проведен отбор образцов масла сладкосливочное крестьянского 72,6% жира производства ООО фирма «Апрель» (Харьковская область). 

По результатам лабораторных исследований региональной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы в Полтавской области установлено, что содержание немолочного постороннего жира в этом масле составил 70,92%, органолептические показатели не соответствуют данному виду продукции.

 Решением Главного государственного инспектора Полтавской области оборот масла сладкосливочного крестьянского 72,6% жира производства ООО фирма «Апрель» в данном заведении прекращено. 

Остатки масла в количестве 50,160 кг изъяты и отправлены поставщику ФЛП Рудковскому А.А.  для последующего возврата производителю.

 Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области направило письмо в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области для принятия мер по пресечению нарушений пищевого законодательства.

Источник:   ГУ Госпродпотребслужбы
 Тэги:  подделка масла, фальсификат, харьков, запрет
 
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