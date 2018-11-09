Харьковские «Скорые» за неделю отреагировали более чем на 11 тысяч вызовов.

Каждый третий больной, по вызову, был в дальнейшем госпитализирован
Оперативная информационная недельная справка КУЗ «ЦЭМП и МК» 02.11.2018р.- 08.11.2018р.
За прошедшую неделю бригадами коммунального учреждения здравоохранения «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 11120 (на предыдущей - 11475) и оказана медицинская помощь при непосредственном обращении пациентов в отделения экстренной медицинской помощи (ЭМП) - 6 (на предыдущей неделе - 13) пациентам.
Отказов в вызовах не было.
Обслужено 10 662 пациентов, госпитализированы (всего) - 3 436 пациентов - это 32,2% (32,3% - на предыдущей неделе).
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажн.:
давл.:
ветер: