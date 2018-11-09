09.11.2018 16:58

Харьковские «Скорые» за неделю отреагировали более чем на 11 тысяч вызовов.

Каждый третий больной, по вызову, был в дальнейшем госпитализирован



timeua.info

Оперативная информационная недельная справка КУЗ «ЦЭМП и МК» 02.11.2018р.- 08.11.2018р.

За прошедшую неделю бригадами коммунального учреждения здравоохранения «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 11120 (на предыдущей - 11475) и оказана медицинская помощь при непосредственном обращении пациентов в отделения экстренной медицинской помощи (ЭМП) - 6 (на предыдущей неделе - 13) пациентам.

Отказов в вызовах не было.

Обслужено 10 662 пациентов, госпитализированы (всего) - 3 436 пациентов - это 32,2% (32,3% - на предыдущей неделе).