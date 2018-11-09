Главная Новости Медицина Харьковские медики чаще обычного стали использовать «Viber» для экстренного спасения «сердечников»
09.11.2018  17:55   

Харьковские медики чаще обычного стали использовать «Viber» для экстренного спасения «сердечников»

За прошедшую неделю, согласно оперативной сводке, специализированные бригады спасли более 170 харьковчан, вовремя передав ЕКГ.


://praxiszentrum-leipzig.de

Во время вызовов к больным на прошедшей неделе с 2 по 8 ноября было снято ЭКГ -751, передано ДЭКГ -554, передано ЭКГ по «Viber» - 625, использовано небулайзертерапию - 310.

На осоновании снятой информации у харьковчан было констатировано нестабильных стенокардий - 171, острых инфарктов миокарда – 57.

При обострении сердечных болезней у медиков время на спасение идет на часы.

Своевременная передача и контроль ЭКГ позволио определить 25 случая острой сердечной недостаточности  (6 часов с элевацией S-T) и один случай более мягкой (до 24 часов с элевацией S-T) сердечной недостаточности.

В течение недели медики  экстренной медицины катастроф констатировали 301 пациента с ишемическим инсультом (все возрастные группы, все сроки давности).

Источник:   КЗОЗ «Центр экстреной медицинской помощи и медицины катастроф»
 Тэги:  медицина, харьков, экг, контроль, спасение, передача
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Медицина Харьковчан продолжат лечить «по-старинке» 30.10 Медицина Определены первые фамилии тренеров по внедрению системы международной классификации первичной медицинской помощи (ІСРС-2) в Харькове. 26.10 Медицина Гройсман пообещал харьковчанам бесплатное медобследование
 
 

Видео

20 тыс. приборов учета воды установили харьковчанам-льготникам в рамках программы городского головы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 