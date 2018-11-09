Харьковские медики чаще обычного стали использовать «Viber» для экстренного спасения «сердечников»

За прошедшую неделю, согласно оперативной сводке, специализированные бригады спасли более 170 харьковчан, вовремя передав ЕКГ.
Во время вызовов к больным на прошедшей неделе с 2 по 8 ноября было снято ЭКГ -751, передано ДЭКГ -554, передано ЭКГ по «Viber» - 625, использовано небулайзертерапию - 310.
На осоновании снятой информации у харьковчан было констатировано нестабильных стенокардий - 171, острых инфарктов миокарда – 57.
При обострении сердечных болезней у медиков время на спасение идет на часы.
Своевременная передача и контроль ЭКГ позволио определить 25 случая острой сердечной недостаточности (6 часов с элевацией S-T) и один случай более мягкой (до 24 часов с элевацией S-T) сердечной недостаточности.
В течение недели медики экстренной медицины катастроф констатировали 301 пациента с ишемическим инсультом (все возрастные группы, все сроки давности).
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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