Грипп и ОРВИ в Харькове: статистика

Лабораторные исследования анализов заболевших вирус гриппа не обнаружили.
В период с 5 по11 ноября гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в Харькове заболели 2797 человек, из них 1875 детей. По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости на 14,2%, в том числе среди детей - на 19,5%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.
В области заболело 4988 человек, из них 3236 (64,9%) - дети в возрасте до 17 лет. Эпидпорог не превышен. По сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших 14,7%, в том числе детей - на 8,9%.
Госпитализированы за неделю 137 человек, из них 93 ребенка.
При проведении лабораторного обследования 58 больных с подозрением на грипп и ОРВИ вирусы гриппа не обнаружены. У 45,0% больных выявлены РС-вирус, у 35,0% - вирус парагриппа и у 20,0% -аденовирус.
По состоянию на 12.11.2018 привито против гриппа 2155 человек.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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