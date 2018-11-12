12.11.2018 13:39

Грипп и ОРВИ в Харькове: статистика

Лабораторные исследования анализов заболевших вирус гриппа не обнаружили.



// Meddoc

В период с 5 по11 ноября гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в Харькове заболели 2797 человек, из них 1875 детей. По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости на 14,2%, в том числе среди детей - на 19,5%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

В области заболело 4988 человек, из них 3236 (64,9%) - дети в возрасте до 17 лет. Эпидпорог не превышен. По сравнению с предыдущей неделей произошел рост количества заболевших 14,7%, в том числе детей - на 8,9%.



Госпитализированы за неделю 137 человек, из них 93 ребенка.



При проведении лабораторного обследования 58 больных с подозрением на грипп и ОРВИ вирусы гриппа не обнаружены. У 45,0% больных выявлены РС-вирус, у 35,0% - вирус парагриппа и у 20,0% -аденовирус.



По состоянию на 12.11.2018 привито против гриппа 2155 человек.