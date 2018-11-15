15.11.2018 17:32

Корь в Харькове: растет количество заболевших (официальная статистика)

За неделю с 8 по 14 ноября зарегистрировано 9 случаев кори, в том числе заболели 7 детей до 17 лет.



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С начала года в области зарегистрировано 501 случай кори, из них 244 (48,7%) дети. Летальные случаи не зарегистрированы.



Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова и Харьковского района - 203 и 163 человека соответственно.



Уровень заболеваемости корью расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 18,66 на 100 тысяч населения).



По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие - 24,2%, учащиеся общеобразовательных школ и школ интернатов - 21,8%, неорганизованные дошкольники - 19,8%, рабочие промпредприятий, транспорта и другие - 9,6%, медицинские работники - 8,2%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 4,6%, служащие - 2,9%, студенты высших учебных заведений - 3,2%, работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений - 2,2 %, учащиеся техникумов и ПТУ - 1,8%, дети детских домов - 1,3%, пенсионеры - 0,4%.



Обращаем внимание, что удельный вес непривитых среди заболевших составил 63,1% (316 человек), в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о прививках - 86,7% (274 больных). Анализ заболеваемости привитых (185 человек) свидетельствует, что 70 больных (37,8%) имеют только одну прививку.



Почти у 60,0% больных диагноз кори подтвержден лабораторно.



Зарегистрировано 25 вспышек кори, 24 из которых локализованы в пределах инкубационного периода, в 1 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.